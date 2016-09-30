Ростовские фанаты в нынешнем евросезоне не отличаются образцовым поведением. После матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» ростовчане уже были наказаны проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах. Причиной тому послужило расистское поведение болельщиков «Ростова». К сожалению, продолжение история получила и в минувшем поединке против ПСВ.

На 23-й минуте отчётного матча на кадрах видеотрансляции «Матч ТВ» было видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан.

Впрочем, этот момент не попал в поле зрения судей и инспекторов встречи, не получив отражения в протоколе.

Как заявил Metro член судейско-инспекторского комитета РФС Андрей Бутенко, в связи с этим на «Ростов» вряд ли будут наложены санкции:

– Дисквалификация может последовать только в том случае, если опубликуют какое-то видео. Если нет видео, а известно это только со слов кого-то, то ничего не будет. Должны быть объективные факты. Несмотря на то что есть скриншот, надо ещё доказать, что он был сделан на этой игре. Я вам сфотографирую на любом футбольном поле хоть банан, хоть вибратор. Если делегат этого не зафиксировал, то я думаю, что вряд ли последует какое-то наказание.

Тем не менее спортивный юрист Александр Чеботарёв в разговоре с Metro был менее оптимистичен. По его словам, в случае инициативы РФС или международных футбольных властей хозяева поля могут быть привлечены к ответственности, даже если инцидент не зафиксирован.

Тем временем в РФС пообещали разобраться с произошедшим, а чиновники УЕФА взяли время на изучение документов с матча.

Сергей Хусаинов,

судья международной категории:

- Делегат матча обязан фиксировать подобные события. Если он этого не отразил, но информация всё же появилась, то это чревато тем, что УЕФА наложит санкции. Они ещё вернутся к этому вопросу. Если факт попал в трансляцию, то санкций не избежать. А делегат матча пострадает за то, что не отразил момент в протоколе. Любая соринка за пределами нашей страны раздувается до огромных размеров.

Артур Григорьянц,

председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС:

- Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассматривает подобные инциденты по записям в протоколах. В России также только официальные документы могут служить основанием для возбуждения дела. Я хочу сказать, что к теме расизма за последние два года мы в КДК не обращались. У нас не было зафиксировано подобных случаев, то есть мы уже два года не применяем эту статью. С наших стадионов расизм ушёл.

Александр Чеботарёв,

спортивный юрист

- В преддверии чемпионата мира я бы это обстоятельство замалчивать не стал, а, наоборот, показал, что любого рода нарушения международных правил во время проведения матчей в России не остаются безнаказанными. Это укрепит наш международный авторитет, и ни у кого не будет позывов совершать подобное. Особенно в нынешних условиях, когда у нас напряжённые отношения с международным спортивным сообществом.