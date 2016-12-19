33-летняя спортивная телеведущая, фотомодель Виктория Лопырева взорвала Instagram - в разгар зимы девушка поделилась жарким фото с отдыха на острове. Модель разместила эротичный кадр с отдыха на острове Сен-Бартс.

Пикантному фото Виктории Лопыревой предшествовал кадр, сделанный на борту самолета. Девушка стоит в проходе с бокалом шампанского в руке, на следующем кадре, сделанном через иллюминатор, виден роскошный остров, окруженный лазурной водой.

И следом же Виктория Лопырева порадовала поклонников эротичным фото в бикини с соблазнительным декольте. При этом девушка находится по грудь в воде. Будет ли модель встречать Новый год вдалеке от дома, этими планами она не поделилась с подписчиками ее аккаунта в соцсети.