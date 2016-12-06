"Трансформеры - 5: Последний рыцарь" выйдут на большие экраны 22 июня 2017 года. Однако уже сегодня, 6 декабря, в Сети появился официальный трейлер. Его выложил компания Paramount Pictures на своем российском YouTube-канале. В главных ролях - не только знаменитые люди, но и знаменитые собаки.

Стаффордширский бультерьер из Великобритании по кличке Фрейя был полноценным участником съемок. Самой одинокой собака прозвана потому, что уже шесть лет она живет в приюте, но никак не найдет своих хозяев. Главная тому причина - заболевание, у Фрейи эпилепсия.

В картине играют Энтони Хопкинс, Марк Уолберг и Лора Хэддок.

По сюжету, спасать Вселенную и все человечество будут Бамблби, Блёр, Диноботы и другие любимые герои будут на Земле и за её пределами, а вот Оптимус Прайм её покинет. Главный вопрос новой части фильма: какой мир - людей или роботов - все-таки должен остаться.

Съемки пятой части знаменитой франшизы начались 25 мая 2016 года в Гаване. В июне они продолжились в Финиксе, Детройте и Чикаго.

8 июня 2018 года планируется выпустить отдельный фильм о трансформере Бамблби, а 28 июня 2019 года продолжение фильма — "Трансформеры - 6".