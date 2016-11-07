Анна Седокова порадовала поклонников откровенными фото в соцсети. Звезда устроила на своей странице в Instagram голосование, выложив горячее фото в нижнем белье.

- Делаем секси Инстаграм или спокойненький такой? – спросила подписчиков Анна Седокова, заявив, что, если выиграет первый вариант, она поделится закадровыми фото совместной эротической съемки с актером Антонио Бандеросом. В случае, если бы подписчики выбрали второй вариант, Анна Седокова обещала поделиться милыми семейными фото.

Большинство поклонников певицы, не раздумывая, проголосовали за сексуальный Instagram.

Звезда сдержала свое слово. Целый день Анна Седокова выкладывала откровенные фото и видео, чем вызвала бурю эмоций среди поклонников.

Подписчики отметили, что, судя по фото, Анна Седокова находится отличной форме, засыпав певицу комплиментами.