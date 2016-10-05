Звёздный повар Джейми Оливер оскорбил испанцев своей паэльей

Известный британский повар Джейми Оливер выложил в своём аккаунте в Twitter рецепт паэльи, который очень возмутил испанцев.

Оливер предложил своим подписчикам приготовить традиционное испанское блюдо с колбасками чоризо и куриными грудками.

В ответ его испанские подписчики разразились резкой критикой.

"Привет, Джейми. Мне очень нравится то, что ты делаешь. Надеюсь, ты знаешь, что твой вариант в Валенсии иначе как "рис с фигней" не назовут. Вот как выглядит настоящая паэлья", - пишет @pacopolit, прикрепляя к посту своё фото блюда.

"Гордон Рамзи (ещё один известный британский повар), пожалуйста, передай ему, что ни в коем случае нельзя добавлять в паэлью чоризо", - просит @ChichuTheDog.

"Ага, давай теперь расскажу тебе о своей версии фиш-энд-чипс (традиционное блюдо в Великобритании, рыба с жареной картошкой). Смешай говядину и равиолли", - шутит @phobophille.

"Вот, что я сейчас делаю с твоими книгами", - сообщает @julencin2000, добавивший к сообщению забавную гифку с сожжением.