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 Опубликовано : Сегодня 14:07

Звёздный повар Джейми Оливер оскорбил испанцев своей паэльей

  • Ася Гельман

Пользователи соцсетей подвергли британского шефа жёсткой критике

Звёздный повар Джейми Оливер оскорбил испанцев своей паэльей

Getty

Фото:

Известный британский повар Джейми Оливер выложил в своём аккаунте в Twitter рецепт паэльи, который очень возмутил испанцев. 

Оливер предложил своим подписчикам приготовить традиционное испанское блюдо с колбасками чоризо и куриными грудками. 

В ответ его испанские подписчики разразились резкой критикой. 

"Привет, Джейми. Мне очень нравится то, что ты делаешь. Надеюсь, ты знаешь, что твой вариант в Валенсии иначе как "рис с фигней" не назовут. Вот как выглядит настоящая паэлья", - пишет @pacopolit, прикрепляя к посту своё фото блюда. 

"Гордон Рамзи (ещё один известный британский повар), пожалуйста, передай ему, что ни в коем случае нельзя добавлять в паэлью чоризо", - просит @ChichuTheDog.

"Ага, давай теперь расскажу тебе о своей версии фиш-энд-чипс (традиционное блюдо в Великобритании, рыба с жареной картошкой). Смешай говядину и равиолли", - шутит @phobophille.

"Вот, что я сейчас делаю с твоими книгами", - сообщает @julencin2000, добавивший к сообщению забавную гифку с сожжением. 

Больше всего пользователям понравилась реакция @churreznos, оставившего в комментариях забавный фотоколлаж. 

Паэлья - национальное испанское (валенсийское) блюдо из риса, ингредиентами как правило выступают морепродукты, овощи, курица, утка, рыба (но никак не колбаса).

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