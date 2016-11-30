С 30 ноября начала работу виртуальная "Зверопочта", штаб-квартира которой находится в Петербурге. Каждый желающий на их сайте может выбрать понравившуюся открытку, указать адресата, оплатить её, и открытку с авторскими рисунками отправят по указанному адресу. Выручка от продажи открытки будет направлена на благотворительность - приютам, которые содержат такс и берут их на передержку.

Организаторы "Зверопочты", кстати, известные любители этой породы собак: в Петербурге они не раз уже организовывали Такс Парад.

- У нас две благотворительные организации, которые будут получать выручку от открыток: "Долгий путь домой" и "Таксы Ко", - рассказала Metro одна из участниц проекта в Петербурге Наталья Кузьмина. - В зависимости от того, будет ли пользоваться сервис популярностью, мы расширим круг сотрудничества с приютами. Так, например, сейчас на выбор у нас 5 открыток только с таксами и мы помогаем приютам для такс. Не исключено, что со временем у нас появятся и открытки с котами, а выручка за них будет направляться приютам, в которых содержатся разные домашние животные - и кошки, и собаки разных пород.

Пока представлены открытки с изображением забавных картин с таксами художницы Инги Измайловой, и монтаж с фото с видом Исаакиевского собора от Эдуарда Гордеева. Но недавно завершился конкурс детского рисунка, лушчие из которых также появятся на открытках.

У "Зверопочты" есть свой символ - игрушечная такса в костюме почтальона по имени Такс Петрович. Помимо униформы и фуражки с сумкой, у него есть ещё свой велосипед. Как шутят организаторы, Такс Петрович - собака в самом расцвете сил. Умён, активен, солиден и аккуратен. Знает карту России, лихо крутит педали.