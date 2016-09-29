Когда звезда реалити-шоу вместе со своим охранником вышла из машины и пошла по ковровой дорожке сквозь огромную толпу зевак и фотографов, из «засады» стремительно выскочил Седюк.

Буквально за секунду украинский журналист подлетел к выдающейся «пятой точке» Ким Кардашьян и прильнул к ней губами.

На видео, опубликованном очевидцами, видно, что хулиган осуществил задуманное, а супруга Канье Уэста от неожиданности и испуга отпрянула от нападавшего.

Триумф Виталия Седюка был недолгим - уже через мгновение он лежал лицом на асфальте, придавленный охранником американской звезды.

Ким Кардашьян, тем временем, проследовала в зал, где проходило мероприятие.

Отметим, что пышнотелая красотка уже не первый раз становится объектом агрессии скандального журналиста. Два года назад на парижской Неделе моды Седюк обнял Ким за ноги.

В «копилке» его жертв также числятся Леонардо ДиКаприо, Брэдли Купер, Сиара, Адель и другие.

Не все нападения Виталия остались безнаказанными.

В 2012 году он попытался поцеловать Уилла Смита на премьере фильма «Люди в чёрном-3», за что получил пощёчину от актёра. А вот модель Джиджи Хадид двинула журналисту локтем, когда тот подкрался к ней сзади на Неделе моды в Милане.

Из-за выходки на церемонии Grammy в 2013 году, когда Седюк вышел на сцену получить награду вместо певицы Адель, Виталий даже угодил за решетку, однако и тюрьма не остановила его в стремлении стать известным любой ценой.