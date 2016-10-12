Деньги собрали с каждого, у кого есть машина. Раз в полгода автовладельцы платили около 1000 рублей за обслуживание.

– Так хорошо было, машин во дворе стояло мало, а то не пройдёшь и свою не поставишь, – поделилась с Metro жительница Галина.

Но, когда актив двора стал вновь собирать средства, некоторые жильцы отказались сдать деньги и написали жалобу в полицию, обвинив сборщиков в мошенничестве. Связаться с несогласными, чтобы получить пояснение, Metro не удалось. Полиция рассмотрела жалобу и отказала заявителям.

– Правительство Москвы своим постановлением номер 428 предлагает ставить ограждения на придомовых территориях, но как это узаконить, не объясняет, – жалуется жилец Владимир Овчинников. – Теперь мы не знаем, что делать.

Так как денег на оплату не собрали, все ворота уже несколько дней открыты нараспашку, а двор заставлен чужими машинами.

– Думаю, если подобные ситуации в других дворах будут повторяться, то кто-нибудь может подать в суд и само постановление отменят, – отметил депутат Таганского района Илья Свиридов.

Юрист предложил свой вариант решения проблемы.

– Можно создать некоммерческую организацию, вся прибыль которой пойдёт на оплату обслуживания ворот, – считает Кирилл Чернявский.