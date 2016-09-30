Ростовчанка Мария Ерёменко места себе не находила, когда её трёхлетней собачке Беньке стало плохо после дневной прогулки.

– Я когда с ней гуляю, она всегда у меня на поводке, – рассказывает Metro Мария. – Но иногда убегает в кусты. Видимо, там она что-то тогда и съела...

Вернувшись домой, Мария обнаружила, что её собака породы цвергшнауцер ведёт себя неестественно.

– Её трясло, как при ознобе, слюни текли, – вспоминает девушка. – В ветклинике, куда я обратилась в первый раз, ей укололи витамины и отправили домой на промывание. Тогда я обратилась в другую ветклинику – "Центр". К тому времени у Беньки уже начались судороги...

предоставила Мария Еременко Фото:

Несмотря на то, что собака поступила в клинику в критическом состоянии, врачи сделали всё возможное, чтобы её реанимировать.

– Бенька впала в кому, что потребовало немедленной интубации трахеи, – рассказывает Metro ветеринарный врач клиники "Центр" Дарья Мерзлякова. – Животное госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там Беньку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, более чем на десять часов. Врачи постоянно следили за её состоянием, поскольку длительный припадок опасен для жизни и может привести к необратимым последствиям в головном мозге.

Оказалось, что собака отравилась брометалином, который используется для уничтожения грызунов и выпускается в виде зелёных гранул – догхантеры обычно вставляют их в мясные шарики.

– Летальность при отравлении им составляет до 90%, – говорит Дарья. – Особенностями яда является быстрая всасываемость, образование токсичного метаболита в печени, вторичное всасывание в кишечнике из желчи, длительное выведение из организма, нарушение электролитного баланса, в следствие чего развивается отёк головного мозга. Для снятия отёка Беньке был введен гипертонический раствор.

Пока точная причина отравления не установлена – биологический материал собаки будет отправлен на токсикологическую экспертизу. Диагноз Беньке установили по клиническому проявлению болезни и анамнезу.

– Забрала Беньку через три дня после того, как её поместили в стационар клиники, – говорит владелица собаки. – Сейчас с ней всё в порядке – поправляется, набирает вес. Считаю, моя девочка уже полностью отошла от болезни! Бенька для меня – как член семьи. Она очень живая, общительная. Я живу одна, и собака ко мне очень привыкла. К чужим людям не подходит вообще!

Кстати, изначально пушистую собачку по паспорту звали по-другому.

– Мне просто нравится солистка из группы "Серебряная свадьба", которую зовут Бенька, – улыбается Мария. – Моя собачка такая же живая и задорная!