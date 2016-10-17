Идея поставить знаменитую сказку пришла в голову молодому продюсеру Никите Владимирову – старшему внуку знаменитой актрисы Алисы Бруновны Фрейндлих.

– Мы с сестрой Аней выросли на мультфильме «Летучий корабль», нам его мама часто включала, – рассказал Metro Никита. – Как-то, вернувшись домой после серьёзного спектакля, захотелось посмотреть что-нибудь лёгкое и радостное. Выбрал музыкальный мультфильм. И тут я подумал: а почему бы не поставить мюзикл? Узнал, что до меня эта идея ещё никому в голову не приходила. Выяснил в «Союзмультфильме», есть ли у них авторские права на «Летучий корабль». Оказалось, что нет, нужно договариваться только с композитором и автором текстов.

С Максимом Дунаевским и Юрием Энтиным мы договорились. И теперь ждём их на премьеру.

Никита Владимиров стал генеральным продюсером, в помощники взял свою младшую сестру Аню.

– Я как раз получила диплом продюсера, собралась в отпуск, – рассказывает Аня. – А тут звонит Никита и говорит: «Будешь работать со мной». Так что это мой первый опыт.

Роль Забавы досталась Анастасии Стоцкой, Водяным стал Сергей Мигицко, за царя споёт актёр БДТ Сергей Лосев.

– Кастинг проводили долго, искали новые лица, которые не кочуют из одного мюзикла в другой, – говорит Анна. – Я в какой-то момент подумала, не поучаствовать ли мне? Но если спеть я ещё может и смогу, то танцевать вряд ли.

– Обожаю петь и каждый праздник всем напоминаю об этом, – продолжает Никита. – Но, к сожалению, я не очень музыкальный. Видимо, наша бабушка Алиса Бруновна спела за всех – на несколько поколений вперёд.

По словам Никиты Владимирова, ни знаменитая бабушка, ни мама (актриса Варвара Владимирова) в мюзикле не появятся.

– Но, естественно, мы советовались. По поводу постановки «Летучего корабля» у Алисы Бруновны не было никаких сомнений, ей очень нравится музыка. И бабушка, и мама одобрили этот проект.

Для мюзикла «Летучий корабль» написали специальный сценарий.

• Режиссёр – Егор Дружинин. 33 года назад он сыграл Петю Васечкина в музыкальной комедии «Приключения Петрова и Васечкина». Сейчас – хореограф и режиссёр мюзиклов.

• В отличие от мультфильма, в мюзикле появились новые сцены и персонажи: жаба, русалки, глашатай, человек-пирожок. К Забаве будут свататься турецкий принц и американский посол.

• В постановке занят 21 актёр (почти все играют по две роли). Музыкальное сопровождение – оркестр из 16 человек. Премьера пройдёт в ДК Ленсовета.