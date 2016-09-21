Водитель дорогой иномарки решил, видимо, припарковать своё авто максимально близко к входной двери. Для этого Porsche Cayenne "забрался" по ступенькам на крыльцо жилого дома на Товарищеском проспекте.

Фото местные жители разместили в соцсети. Подобная манера парковаться вызвала бурю негатива в соцсетях.

- Вот так паркуются некоторые особо одаренные граждане, – подписали фото в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

- Интересно, сам заехал или втроем толкали?, - в шутку спрашивают в комментариях.

- Моя парадка, – пишет Николай. – Вышел с утра на работу, увидел ЭТО. Постучал в окно, водитель извинился и махнул, типа, всё ок будет. Ну и женщинам с колясками выходил и помогал спускаться.

- Сломал нам ступеньки, – жалуется участница паблика Наталья.