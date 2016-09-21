В Тыве найден 3-летний мальчик, который три дня жил в тайге один. Ребенок потерялся 18 сентября в селе Хут Пий-Хемского района. Он ушел гулять со двора, пока его бабушка была занята делами по хозяйству. Родителей в этот момент дома не было, сообщает РИА Новости.

Малыш пропал и на его поиски тут же отправились полицейские, местные добровольцы, кинологи с собаками - всего более 100 человек. Чтобы найти хоть какие-то следы 3-летнего мальчика, на место происшествия вылетел вертолет. Однако в связи с ухудшением погодных условий, поиски с воздуха были отложены. Наземными группами обследована территория порядка 30 кв.км, авиацией - 125 кв.км.

Известно, что мальчика сопровождали два щенка, с которыми он играл. Одна из собак вернулась домой спустя двое суток.

Мальчика искали без перерыва три дня и нашли - в поле двух километрах от населенного пункта. Малыш был жив и вполне здоров.

Сейчас с ним работают медики, – пояснила старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК РФ по Республике Тыва Алла Нурсат. Малыш находится в удовлетворительном состоянии. Оперативники продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.