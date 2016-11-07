Три квартиры жилого дома на Коллонтай занимал бордель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили и закрыли в одном из домов на улице Коллонтай притон, в котором за деньги оказывались услуги сексуального характера.

Как выяснили полицейские, бордель на Коллонтай занимал три квартиры первого этажа в одном из подъездов дома.

Когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили бордель, в нем находились 9 девушек, которые оказывали услуги клиентам, и женщина-администратор, собиравшая оплату и распределявшая деньги между проститутками.

Среди девушек, работавших в борделе на Коллонтай, были иностранки, уточняют в пресс-службе ведомства.

Во время опроса девушки заявили, что живут в квартирах, которые занимал притон. Некоторые признались, что занимались проституцией.

Отмечается, что заведение рекламировало свои услуги с помощью листовок, визиток, а также объявлений, расклеенных в людных местах города.

В отношении девяти проституток составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»); в отношении женщины-администратора – по статье 6.12 КоАП РФ («Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией»).

Семь иностранных гражданок также привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.