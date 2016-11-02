Во время отдыха в Таиланде пропал россиянин Александр Сташов. Об этом среду сообщает "Интерфакс".

В воскресенье, 30 октября, с пирса Чалонг вместе со своим другом Владимиром Комогоровым он отправился на яхте на Симиланские острова в Андаманском море. Утром в понедельник судно причалило к острову Ко Сонг.

На месте Сташов отправился купаться, а Комогоров остался на яхте. Через некоторое время мужчину унесло в открытое море. Друг сразу отшвартовался и отправился на яхте разыскивать пропавшего, но так его и не нашёл.

После этого Комогоров направился к ближайшему островку Ко Си и рассказал о пропаже друга местной полиции.

К настоящему часу россиянин не найден, в его поисках принимают участие военные моряки Симиланских островов, рыболовные и туристические лодки.