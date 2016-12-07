На кольцевой автодороге в Петербурге в районе транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей на всю зиму, начиная с 7 декабря 2016 года, вводится ограничение скорости до 50 километров в час. Об этом сообщает Дирекция по строительству транспортного обхода города.

Как отмечают специалисты, ограничение скорости устанавливается, чтобы свести к минимуму негативное воздействие противогололёдных материалов на изоляторы высоковольтных линий электропередач ПАО "Ленэнерго".

На участке КАД будут установлены временные дорожные знаки. Информация об ограничении скоростного режима будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Кроме того, чтобы минимизировать использование противогололёдных реагентов, на участке КАД в районе транспортной развязки с Софийской улицей этой зимой будут чаще убирать снег.