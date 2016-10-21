В Пулково в подозрительном багаже не оказалось ничего взрывоопасного. Об этом Metro сообщил начальник пресс-службы «Воздушных ворот Северной столицы» Игорь Лаптев. Оцепление сняли в 13:30.

В Пулково полутора часами ранее, около 12 часов дня, сработал газоанализатор. Подозрения вызвал багаж. Его в течение нескольких часов обследовали специалисты. Вход в здание с третьего этажа ограничили, транспортная полиция оцепила часть зоны предварительного досмотра. Владельца тревожного багажа доставили в линейный отдел МВД в Пулково для выяснения обстоятельств дела. Пока взрывотехники и кинологи проверяли подозрительный багаж, аэропорт не прекращал работать, больших скоплений не наблюдалось, сообщают очевидцы.

За последнее время это второе «пятничное» происшествие. Неделю назад из-за сообщения об угрозе вмешательства в работу аэропорта была проведена эвакуация здания терминала. Тогда на место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции, включая взрывотехников и кинологов со служебными собаками. Было проведено обследование аэровокзального комплекса, привокзальной площади, гостиничного комплекса и паркинга, работа Централизованного пассажирского терминала аэропорта «Пулково» временно ограничили.

Также в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" уточняли, что в связи с эвакуацией и проверкой возможна задержка рейсов. Вылет рейсов был временно приостановлен.

Как показала проверка, сообщение оказалось ложным. Опасных или подозрительных предметов не было найдено. Аэровокзал с 17.30 возобновил работу в штатном режиме. Личность звонившего также установлена.

