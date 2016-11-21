В связи со сложной экономической ситуацией в стране, правительство подготовило специальную программу, предусматривающую меры по борьбе с бедностью в 2017 и последующих годах, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера правительства Ольги Голодец.

По имеющимся сейчас статистическим данным Росстата, в октябре доход граждан России сократился до 5,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года. В сентябре снижение было зафиксировано на уровне 1,5%.

"У нас сейчас отмечается продолжающееся падение доходов населения, но с первого января будет принят целый ряд мер, которые уже заложены в бюджете – это прежде всего повышение уровня зарплат в бюджетной сфере, где у нас самая сложная ситуация на сегодняшний день, и повышение уровня пенсий (единовременная выплата и индексация пенсий для всех пенсионеров). Это сегодня – самый важный элемент", — заявила Голодец.

Отметим, что вице-премьер также упомянула тот факт, что власти прорабатывают вопрос о введении в России прогрессивной шкалы НДФЛ, которая могла бы освободить от налога малоимущих.

Как заявил Metro директор Института актуальной экономики Никита Исаев, довольно сложно назвать идеи правительства "программой" , к тому же меры в этой "программе" эффективными не назовёшь.

"Приятно слышать, что у правительства, оказывается, есть "специальная программа по сокращению бедности". Вот только по факту меры, в нее входящие – весьма скромны и не рассчитаны даже на среднесрочную перспективу. Фактически, эта "программа" заключается в том, что в следующем году будут проиндексированы пенсии и зарплаты бюджетникам. Но ведь это обычные меры, способные лишь немного замедлить темпы роста бедности (которые пока только разгоняются: в январе-октябре реальные располагаемые доходы сократились на 5,3%, а в октябре аж на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По сути – это просто обязательный для государства набор социальных обязательств, а не какая-то специально проработанная история", – заявил он.

Исаев также добавил, что про доходы коммерческих структур в этой "программе" и вовсе ничего нет. Одна только индексация социальных платежей не сможет исправить такой провал в доходах, да и долго не сможет продлиться: согласно проекту бюджета наши запасы будут исчерпаны в течение ближайших 3 лет. Ситуацию усугубляет также курс на рекордно низкую инфляцию: такая политика противоречит росту доходов и расходов населения.

"Пока что нашу экономику пытаются ввести в анабиоз в надежде, что ситуация сама улучшится к лучшему за пару лет. Это все равно, что онкобольного вместо операции и химиотерапии погрузить в искусственную кому, и ждать пока изобретут таблетку от рака. Самое действенное лекарство для нашей больной экономики сегодня - пересмотр приоритетов (развитие экономики должно быть важнее показателей инфляции, записанных в отчетах) и стимулировании экономики, предпринимательства и кредитования", – добавил специалист.

Напомни, что ранее министерство финансов задумалось о том, что в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией стоит ввести пособие по бедности, но пока для реализации этого существует слишком много преград.





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