Подозрительный предмет, обнаруженный на остановке в подмосковных Люберцах, уничтожили направленным взрывом. Об этом в пятницу вечером сообщает пресс-служба администрации Люберецкого района.

Отмечается, что взрывотехникам пришлось прибегнуть к помощи робота-сапёра.

Взрывотехники с помощью робота-сапёра уничтожили подозрительный предмет, обнаруженный на автобусной остановке на Октябрьском проспекте в центре Люберец. Место ЧП по-прежнему оцеплено, сейчас там работают представители компетентных служб, – говорится в сообщении.

Из-за ЧП образовалась многокилометровая пробка.

– Наш чудесный город#люберцы оказался перекрыт по единственной центральной улице, жуткая пробка не в область, как бы вы могли подумать, в пятницу, а в Москву. Даже пешком мы не смогли дойти куда хотели, вся центральная часть перекрыта, везде полиция, скорые и пожарные машины. Что случилось точно я не знаю, но говорят, что-то где-то заложили ? Все же надеюсь, будет это все дело без последствий и жертв. Вот так вот прогулялись с детьми, – пишет пользователь @ksu_alpatova.

Напомним, что ранее на автобусной остановке в Люберцах (Подмосковье) был обнаружен подозрительный предмет.

Из-за опасной находки движение транспорта в центре города было перекрыто. Несмотря на то, что транспорт был пущен в обход перекрытого места, это не позволило избежать пробок.



