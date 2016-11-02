Уже после ноябрьских праздников напротив Гостиного Двора в Петербурге заработает «умная» автобусная остановка. Её монтаж подходит к концу .

– Пока она начнёт работать в тестовом режиме, – говорят в компании «Городские инновации», которая занимается работами.

Такие остановки будут оборудованы Wi-Fi с бесплатным Интернетом, терминалами для оплаты сотовой связи и розетками для подзарядки смартфонов.

К 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу в Петербурге появится не менее 50 подобных комплексов.