Поздно ночью в Санкт-Петербурге на углу проспекта Стачек и улицы Трефолева произошло ДТП: такси столкнулось с полицейским микроавтобусом. В результате аварии автомобиль правоохранительных органов перевернулся на крышу, сообщается в группе социальной сети "ВКонтакте" - "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"Такси перевернуло полицейский Соболь Криминалистической лаборатории на пересечении Стачек и Трефолева в 3:30, службы на крыше", – написал очевидец, сопроводив пост фотографиями происшествия.

При этом некоторые комментаторы сообщения отметили, что автомобиль принадлежал не криминалистам и внутри него были задержанные в наручниках.

О погибших в результате ДТП ничего не сообщается, но по фотографиям видно, что врачи приехали на место и оказали помощь людям, находящимся в полицейской машине. По словам очевидцев, водитель такси не пострадал.

"Водитель такси в полном порядке, видел момент столкновения, полиция не права", – пишет Юрий.

Обстоятельства произошедшего выясняются.