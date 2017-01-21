В Петербурге вечером 19 января в больницу срочно госпитализировали ребёнка из квартиры дома на Чкаловском проспекте. Малыш, пока родители не видел, проглотил монету, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, привезя в медицинское учреждение ребёнка, его тут же обследовали и провели анализы, которые и подтвердили данные о том, что в его пищеводе именно монета. В итоге врачи детской городской больницы № 5 извлекли инородное тело.

Отмечается, что мальчик съел монету задолго до госпитализации, происшествие произошло ещё 27 декабря 2016 года. Однако обратиться к врачам родители решили лишь спустя несколько недель, когда увидели, что их сыну стало хуже. Об инциденте врачи сообщили в полицию.