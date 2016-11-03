Пожар в доме на Маршала Жукова в Кировском районе Петербурга произошёл ранним утром 2 ноября. После того, как огонь был ликвидирован, среди обгоревшей обстановки было найдено тело девушки 1999 года рождения. Её личность установлена. В тот же день сообщалось, что, по предварительным данным, она погибла ещё до начала пожара.

Утром 3 ноября стало известно, что следователи Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемым в совершении убийства и поджога является ранее неоднократно судимый особо опасный преступник. Кирилл Мустяца 1996 года рождения, уроженец Читинской области, находится в розыске за изнасилование, разбой и кражи.

- Следствие располагает фотографиями с изображением подозреваемого, - передаёт пресс-служба ведомства. - Горожанам, имеющим какую-либо информацию, касающуюся обстоятельств совершения данного преступления, а также местонахождения этого мужчины, просьба сообщить по телефонам: 02 , 8 (812) 570-66-71. Конфиденциальность гарантируется.

Как ранее сообщало Metro, по предварительным данным, девушка была мертва уже до пожара. На шее нашли удавку. Квартиру подожгли. Об этом в соцсетях написали знакомые погибшей.