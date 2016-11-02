Серьезный пожар произошел минувшей ночью в доме №18 по пр. Маршала Жукова в Петербурге. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС и очевидцы случившегося.

По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил по телефону "01" около 4 часов ночи 2 ноября.

- В трехкомнатной квартире пятнадцатиэтажного жилого дома горела обстановка на общей площади 20 кв. метров, - уточнили в пресс-службе МЧС. С огнем справились быстро. Открытое горение было ликвидировано уже спустя полчаса.

- Сведения о пострадавших уточняются. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 22 человека личного состава, - сообщили в МЧС.

Добавим, по свидетельствам очевидцев, в квартире после пожара было обнаружено тело молодой девушки. Ей было всего 17 лет. По предварительным данным, погибла девушка еще до пожара. На ее шее нашли удавку. Квартиру подожгли. Об этом в соцсетях написали знакомые погибшей девушки.

"Девушку задушили колготками, а место возгорания было в каждой комнате. Ее задушили колготками, и пытались замести следы преступления. И украли айфон 7. Знакомая была...", - сообщает Виктория.