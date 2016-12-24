Петербуржские полицейские арестовали 34-летнего жителя Твери, которого подозревают в изнасиловании малолетних сына и дочери.

Заявление на него в ведомство написала жена. Женщина сообщила, что её муж изнасиловал их шестилетнюю дочь.

После проведения проверки также выяснилось, что арестованный с мая по июль 2016 года в съёмной квартире на Морской набережной насиловал ещё и своего шестилетнего сына.

Как стало известно Life.ru, мужчина, работающий ведущим инженером ООО "Генезис телекоммуникационные лаборатории", арестован по статье УК РФ "Насильственные действия в отношении несовершеннолетнего".