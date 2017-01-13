Высота леденца – 170 см, вес – 120 кг. Кондитер Олег Караваев работал над съедобной ёлкой семь дней.

– Карамель варил дома, – рассказывает Олег журналисту Metro. – В сахар добавлял красители. Красная карамель у меня со вкусом малины, оранжевая – апельсиновая, зелёная – дюшес, а белая – клубника со сливками.

Собирал ёлку Олег Караваев в музее «Русский Левша». В одном из залов установили печку, с её помощью художник нагревал карамель. Здесь же он выдувал шары и вытягивал хвойные ветки и атласные ленты. Посетители музея стали свидетелями этого события, некоторым удалось попробовать бракованные шарики на вкус.

Олег Караваев сделал ствол. Затем прикрепил к нему ветви, ленты и шары. Верхушку украсил красной пикой. Каждую деталь можно съесть. По словам Караваева, у кондитеров считается моветоном, если в изделии хоть что-то окажется несъедобным.

Музей «Русский Левша» собирается отправить заявку в Книгу рекордов России. По словам сотрудников и самого кондитера, карамельную ёлку такого размера ещё никто не делал. После того, как рекорд будет зафиксирован, гигантский новогодний леденец Олег Караваев хочет подарить одному из детских домов в Петербурге или Ленинградской области. Когда ёлка сломается, её можно будет съесть.

Готов удивить Кремль

– Карамельные ёлки я де­лаю не первый год, – гово­рит Олег Караваев. – Из­делия получаются очень хрупкими. Однажды я сделал новогоднее дерево в подарок и... не довёз. Ма­шину, в которой ехал, трях­нуло, и карамель посы­палась. Леденец, который я собрал сейчас, – не предел моих возмож­ностей. Могу сделать ёлку высотой 5 метров. Вот если бы меня по­звали украсить Кремль к Новому году, я бы для них сделал ёлку в несколько раз выше. Ничего сложного в этом нет – понадобилось бы гораздо больше времени и помощники.