Министерство внутренних дел РФ опровергло информацию о том, что руководитель столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Солопов якобы был уволен в связи со скандалом, связанным с французским музыкантом Дидье Маруини и российским певцом Филиппом Киркоровым.

"Размещенная в ряде СМИ информация о том, что генерал-майор полиции Сергей Солопов уволен из органов внутренних дел, не соответствует действительности", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в настоящее время Сергей Солопов продолжает службу в органах внутренних дел и возглавляет УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве.

"Генерал-майор полиции Сергей Солопов временно исполнял обязанности вакантной должности начальника полиции ГУ МВД России по городу Москве. 8 декабря 2016 года на эту должность назначен генерал-майор Вячеслав Козлов. Данные кадровые решения никак не связаны с проверочными мероприятиями по заявлениям российского певца и французского композитора", – уточнила официальный представитель МВД России, сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, пресс-служба МВД 8 декабря сообщила, что генерал-майор полиции Вячеслав Козлов назначен на должность замначальника ГУ МВД по Москве. По информации Life.ru, перестановки связаны с задержанием Маруани и его адвоката Игоря Трунова в отделении Сбербанка в центре Москвы, которое произошло в конце ноября. Якобы инициатором задержания был генерал-майор Сергей Солопов, которого и сменил Козлов.

Маруани и Трунов подозреваются в вымогательстве у Филиппа Киркорова миллиона евро. Как утверждает адвокат российского певца, они были задержаны с поличным при передаче им денежных средств.

Адвокат Маруани Людмила Айвар заявила, что француз не вымогал деньги у Киркорова, они должны были прийти к мировому соглашению по поводу нарушения авторских прав. Речь идёт о песне Киркорова "Жестокая любовь", которая, по словам Маруани, является переработкой композиции Symphonic Space Dream.