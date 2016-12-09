10 декабря 2016 года в подмосковном Красногорске в комплексе "Крокус-Сити" откроется огромный океанариум.

Корреспонденту Metro посчастливилось побывать в нём за день до открытия. Эксклюзивные кадры всего самого интересного уже доступны в нашей галерее.

Полезная информация для тех, кто решит посетить "Крокус-Сити Океанариум":