10 декабря 2016 года в подмосковном Красногорске в комплексе "Крокус-Сити" откроется огромный океанариум.
Корреспонденту Metro посчастливилось побывать в нём за день до открытия. Эксклюзивные кадры всего самого интересного уже доступны в нашей галерее.
Полезная информация для тех, кто решит посетить "Крокус-Сити Океанариум":
- Площадь океанариума составляет 12,6 тысячи квадратных метров;
- На момент открытия в нём будут проживать 6 тысяч экземпляров животных. А позже, как обещают в службе эксплуатации океанариума, их количество удвоится;
- Экспозиция разделена на две основные части: морская и пресноводная фауна. Также в океанариуме можно будет увидеть редкие виды птиц, зверей и насекомых;
- Для различных животных и растений предусмотрены разные климатические зоны – так что, все "жильцы" будут довольны;
- В океанариуме предусмотрена ежедневная учебно-развлекательная программа, которая будет включать тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и шоу;
- Базовый билет обойдётся вам в 800 рублей, однако предусмотрена льготная цена 400 рублей (для определённых категорий граждан), а по понедельникам и вовсе организается бесплатное посещение океанариума для малообеспеченных категорий населения;
- Узнать океанариум среди других конструкций Крокуса не сложно – он выполнен в форме айсберга.