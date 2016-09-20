Не успели закончиться выборы в Госдуму, как в Министерстве финансов задумались над тем, чтобы повысить НДС (налог на добавленную стоимость) с 18 до 20 процентов, а также провести реформу страховых взносов всего зарплатного фонда, чтобы постепенно довести ставку до 26 процентов к 2019-му, сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников. Реформирование страховых взносов планируется проводить постепенно, начиная от 29 процентов с 2017 года.

В качестве альтернативной меры рассматривается также вариант того, чтобы в 2017 году повысить НДС до 20 процентов, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019-го начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с 20 процентами по обычной ставке.

У инициатив ведомства нашлись и ярые противники. Специалисты ссылаются на тот факт, что указанные меры приведут к тому, что зарплаты уйдут в тень и собирать налоги станет сложнее.

Как заявил Metro директор Института актуальной экономики Никита Исаев, у Министерства финансов сейчас нет никакого выбора: чтобы пополнить бюджет, приходится рассматривать множество непопулярных вариантов решения проблемы.

-Минфину сейчас ничего не остаётся делать, как перебирать все возможные варианты пополнения бюджета. Ранее Минфин предлагал поднять все основные налоги на 1%, теперь предложил убрать лимит максимальных отчислений в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, а заодно повысить НДС и постепенно отменять льготы на его оплату. Расчет делается на то, что социальные взносы менее заметны: повышение всех налогов прогремит в СМИ очень громко, будет много недовольных, а изменение в структуре социальных отчислений можно выгодно повернуть, заявив, что ставки и вовсе снижены до 26% к 2019 году. Но это будет справедливо только для людей с годовым доходом до 670 000 рублей в год (это 48 575 рублей в месяц после уплаты налогов). Для этой категории граждан социальные отчисления сейчас составляют 30%. Но для тех, кто зарабатывает больше, нагрузка только увеличится. К тому же отмена максимального лимита по социальным отчислениям приведет к очередной смене порядка расчета пенсий. Это довольно сложный и спорный вариант. Минфину будет куда проще просто повысить этот лимит. Таким образом, и сборы повысят, и пенсии снизят, ведь это значение присутствует в формуле расчета пенсионных баллов. И чем выше порог – тем меньше баллов получает человек. Бюджету хорошо, а вот людям – наоборот. Нагрузка вырастет, а пенсии снизятся, - отметил он.

По словам Исаева, немного иная ситуация с повышением НДС, эта мера негативно скажется уже на бизнесе. В конечном итоге это выльется в рост теневого сектора экономики, никак не пополняющего бюджет страны.

-Уже давно доказано мировой практикой, что снижение налогов в большинстве случаев выгоднее повышения, так как позволяет бизнесу и рынку труда выйти из тени. Но у нас, к сожалению, свои понятия об эффективности мер: как всегда, пытаются выплыть, и вытащить показатели за счет народа, чтобы потом рапортовать о том, как красиво выстроились цифры в чиновничьих отчетах, - заключил эксперт.