Анатолий Артюх, руководитель движения "Народный Собор" в Санкт-Петербурге, заявил, что будет добиваться бойкота продукции компании IKEA по стране. Причиной такой реакции стал фотоконкурс, который объявила компания на своем сайте еще в начале сентября как "лучшее семейное фото для обложки нового каталога". Для этого с 9 сентября в петербургской МЕГЕ была организована фотосессия. Стать "главным лицом с обложки и выиграть призы от компании" мог любой желающий.

Все бы хорошо. Но на фото начали появляться либо двое мужчин либо двое женщин с ребенком или без него. Такие изображения начали лидировать в онлайн голосовании. Главным и самым обсуждаемым вопросом стала сексуальная ориентация этих пар.

Metro пообщалось с лидером движения "Народный Собор" Анатолием Артюхом и узнало, чем фотографии могут быть оскорбительны.

- Пропаганда половых извращений в любом виде – это нарушение стратегии национальной безопасности, угроза стране. Так что мы требуем выполнять документ, подписанный Президентом, то есть "Стратегию национальной безопасности" - это документ нашего движения. Там прописаны все традиционные национальные ценности, нарушение которых влечет уничтожение страны.

24 октября Анатолий Артюх побывал в Москве, в центральном офисе компании IKEA.

- Однако там меня не приняли: я обратился к секретарю, мне сказали, что те, кто мог бы поговорить со мной, – заняты. Я хотел пообщаться предварительно, но раз не хотят так общаться, будем принимать меры. Буду делать рассылку по отделениям организации по стране, чтобы блокировали продукцию, бойкотировать магазин.

Артюх уверен, что результаты голосований на сайте IKEA искусственные.

- Все нормальные люди не будут заниматься таким голосованием. Это просто сообщество извращенцев, которое финансируется Западом, нами они признаны иностранными агентами. А вообще в России 89% относятся крайне негативно к гомосексуалистам – кто может голосовать за эти фото! Это статистика Левада центра. Смешно просто.

По словам православного активиста, сами фото хотя и не несут прямого посыла, однако причиной жарких споров стали их главные герои.

- На фото не хоккеисты, не воины, это лидеры ЛГБТ - социально активные люди. Их знают. Здесь уже есть намек. Мы же не по глазам определяем. А народ этого не знает, что часть денег с каждой покупки идет на развитие ЛГБТ, IKEA открыто этим на западе занимается. Я сообщу народу в России, а народ пускай думает надо им ходить в магазины или нет. Будем обращаться всюду, в том числе в Роскомнадзор. Главное – реакция народа.

Пресс-служба IKEA рассказала Metro о своем взгляде на конкурс. В организации уверены, что фотографии никак не свидетельствуют и, тем более, не пропагандируют однополые отношения.

- Это конкурс не на обложку нового каталога! Стань лицом с обложки – это маркетинговая акция, где любой желающий мог сфотографироваться и получить персональный каталог со своим изображением. Мы компания для всех, не делаем разницы ни по цвету кожи, вероисповеданию возрасту полу либо сексуальной ориентации. Мы старались обеспечить равные и честные условия для всех участников. Фотографии прошли модерацию и соответствуют правилам конкурса и российскому законодательству. При необходимости мы готовы организовать независимую экспертизу. И если фото будет признано пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, мы удалим ее с сайта конкурса. Новый каталог уже доставили в почтовые ящики нашим покупателям. Непосредственно к нам с претензиями никто не обращался, в том числе и Николай Артюх.

Напомним, что фотографий, где заснята однополая пара, было несколько.

В начале октября в лидеры вышла фотография с парнями, сидящими в обнимку. Тогда изображение сняли с конкурса по просьбе одного из героев фото. Он сообщил СМИ, что не относится представителям ЛГБТ-сообщества.

Пресс-служба IKEA тоже отреагировала на ситуацию, отметив, что фото не дает повода для таких слухов. Возможно, это семейное фото двух братьев.

Однако история на этом не закончилась. После этого на сайте компании появились новые фото с однополыми парами. Сейчас в лидерах – двое парней, за них проголосовало более двух с половиной тысяч человек. На втором месте – две девушки с ребенком, они набрали более 600 голосов.