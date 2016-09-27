Столовая рядом с мечетью (адрес: ул. Большая Татарская, 28)

Маленький зал на восемь столов расположен с боку от мечети. На входе стоит умывальник, на стене висят в рамках три последние суры (главы) из Корана. Внутри народа под завязку, все громко говорят, но никто не задерживается дольше 10 минут – поел и выходи, не мешай. Среди гостей присутствуют мусульмане разных национальностей: со мной за одним столом сидели чеченец, татарин и пакистанец.

Всё меню расположено над головой кассира. Есть мясо на огне (кроме свинины), плов, пара супов, салаты из овощей и выпечка. Готовят здесь просто, вкусно, сытно. Заказ подадут так быстро, что вы ещё не успеете расплатиться за него.

Иван Головченко Фото:

Рядом со столовой во дворике есть маленький рынок, где продают халяльные продукты, религиозную атрибутику и мусульманскую одежду. Особый интерес вызывает парфюмерная лавка. В ней работает мужчина, который по первой просьбе предложит вам несколько флакончиков (на фото). Из блестящих золотых сосудов, на которых написано «чёрный афган», «шахид», «бухур», «султан», насыщенно пахнет песком, специями, чем-то горячим – в общем, Востоком. Рука, на которую нанесли густую, как сироп, тёмную жидкость, пахла ещё несколько дней.

Обед из трёх блюд: лагман, лепёшка, чай.

Стоимость: 185 рублей.

Иван Головченко Фото:

• Лагман. Наваристый суп из говядины, домашней лапши, овощей и зелени. Порция на одного такая, что двое голодных мужчин наедятся точно.

• Лепёшка. Выпекается там же. Можно заказать себе целую или половину.

• Чай. Горячий ароматный азербайджанский чёрный чай с бергамотом из гранёного стакана отлично утоляет жажду в жару.

Кафе в Обществе Кришны (адрес: ул. Куусинена, 19)

Metro посетило вечно улыбающихся кришнаитов в Центре индийской культуры.

Иван Головченко Фото:

У входа в него стоят два белых глиняных слона, рядом с каждым – ваза с цветами. Как зайдёшь внутрь, сразу чувствуешь насыщенный аромат благовоний – у входа стоит алтарь с подношениями и ароматными свечами.

Направо от входа в центр расположена торговая лавка с религиозной атрибутикой, ведическими продуктами, индийской одеждой, сувенирами и прочими мелочами.

Налево от входа – вегетарианское кафе. Здесь звучат ритмичные весёлые мелодии. Гостей в зале немало. Они не шумят, а тихо обсуждают свои дела или работают за ноутбуками и едят.

В меню кафе традиционная вегетарианская индийская кухня, но, как уточнила на кассе улыбчивая женщина с бинди (точкой) на лбу, кухня ведическая, то есть не острая и в меру сбалансированная. Всё готовится на пару, всё свежее и ароматное. О каждом блюде рассказывают подробно, чтобы у гостя не осталось сомнений и вопросов. Тут хочется купить на обед всё, но тебя предупреждают, что столько и не съесть. Ещё здесь на заказ делают торты, которые пользуются большой популярностью.

Обед из четырёх блюд: томатный крем-суп, палак панир, бурфи, травяной чай.

Стоимость: 360 рублей.

Иван Головченко Фото:

• Крем-суп. Неострый тёплый сладковатый суп из томатов, домашнего сыра с пряностями и имбирём.

• Палак панир. Тушёное рагу из шпината, домашнего сыра типа адыгейского и специй.

• Бурфи. Молочный десерт, на вид как гигантская конфета «Коровка», по вкусу – сгущённое молоко. Чай наливают бесплатно.

Трапезная при монастыре (адрес: ул. Петровка, 28)

Иван Головченко Фото:

Трапезная при Высоко-Петровском монастыре находится в старинном здании, построенном ещё Петром I. Вокруг неё некоторые постройки монастыря напоминают руины, идёт бесконечная реставрация – чувствуешь себя как в Средневековье.

Иван Головченко Фото:

Вся трапезная по периметру расписана образами святых. С потолка на гостей смотрит Иисус. Слева от входа на стене нарисован групповой портрет императора Николая II с семьёй, справа стоит пианино (на нём можно играть, но раньше этого никто не делал).

В меню есть мясо, рыба, салаты, гарниры, компоты, выпечка (в пост ассортимент меняется). Всё свежее и вкусное – голодным не уйдёт никто.

В трапезной сидят и кушают молча, как подобает. После еды почти все гости крестятся перед иконой Божьей Матери.

Обед из четырёх блюд: рыбная запеканка с рисом, салат из свёклы с орехами, пирог с творогом, компот. Стоимость: 300 рублей.

Иван Головченко Фото:

• Рыбная запеканка. Она приготовлена из трески с яичной прослойкой внутри. Рис рассыпчатый, к нему предлагают подливку. Порция большая.

• Салат. Свёкла, сметана, орехи – вкусно и полезно.

• Пирог и компот. Тёплый пирожок с настоящим творогом. К нему наливают напиток из сухофруктов.

Ресторан на крыше синагоги (адрес: ул. Большая Бронная, 6)

Иван Головченко Фото:

Ресторан «Иерусалим» расположился на крыше синагоги. Перед входом в зал есть маленький уголок, где лежат религиозные книги, кипы (головные уборы) и под стеклом два раритетных серебряных тфилина – элементы молитвенного костюма (на фото). Сам зал делится на две зоны: открытую – на свежем воздухе, с искусственными пальмами, и крытую – под стеклянным куполом, с искусственным камином.

Прекрасный вид на центр столицы открывается из обеих зон. Во внутренней также звучит еврейская музыка, то заунывная, то такая весёлая и залихватская, что ноги под столом не могут успокоиться.

Здесь предлагают традиционные блюда еврейской и азербайджанской кухонь: рыба, хумус, фалафель, форшмак, люля-кебаб и шашлык из баранины.

Обед из трёх блюд: бульон с еврейскими пельменями, хоягушт, финиково-банановый шейк. Стоимость: 1020 рублей.

Иван Головченко Фото:

• Бульон с еврейскими пельменями. Лёгкий бульон с зеленью и пельменями из курино-говяжьего фарша.

• Хоягушт. Запечённый омлет с курицей, помидорами и каштанами, обложенный вокруг длинным рассыпчатым рисом.

• Фруктовый шейк. Приторно-сладкий холодный напиток из фиников, бананов и ледяной крошки.