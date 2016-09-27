Столовая рядом с мечетью (адрес: ул. Большая Татарская, 28)
Маленький зал на восемь столов расположен с боку от мечети. На входе стоит умывальник, на стене висят в рамках три последние суры (главы) из Корана. Внутри народа под завязку, все громко говорят, но никто не задерживается дольше 10 минут – поел и выходи, не мешай. Среди гостей присутствуют мусульмане разных национальностей: со мной за одним столом сидели чеченец, татарин и пакистанец.
Всё меню расположено над головой кассира. Есть мясо на огне (кроме свинины), плов, пара супов, салаты из овощей и выпечка. Готовят здесь просто, вкусно, сытно. Заказ подадут так быстро, что вы ещё не успеете расплатиться за него.
Рядом со столовой во дворике есть маленький рынок, где продают халяльные продукты, религиозную атрибутику и мусульманскую одежду. Особый интерес вызывает парфюмерная лавка. В ней работает мужчина, который по первой просьбе предложит вам несколько флакончиков (на фото). Из блестящих золотых сосудов, на которых написано «чёрный афган», «шахид», «бухур», «султан», насыщенно пахнет песком, специями, чем-то горячим – в общем, Востоком. Рука, на которую нанесли густую, как сироп, тёмную жидкость, пахла ещё несколько дней.
Обед из трёх блюд: лагман, лепёшка, чай.
Стоимость: 185 рублей.
• Лагман. Наваристый суп из говядины, домашней лапши, овощей и зелени. Порция на одного такая, что двое голодных мужчин наедятся точно.
• Лепёшка. Выпекается там же. Можно заказать себе целую или половину.
• Чай. Горячий ароматный азербайджанский чёрный чай с бергамотом из гранёного стакана отлично утоляет жажду в жару.
Кафе в Обществе Кришны (адрес: ул. Куусинена, 19)
Metro посетило вечно улыбающихся кришнаитов в Центре индийской культуры.
У входа в него стоят два белых глиняных слона, рядом с каждым – ваза с цветами. Как зайдёшь внутрь, сразу чувствуешь насыщенный аромат благовоний – у входа стоит алтарь с подношениями и ароматными свечами.
Направо от входа в центр расположена торговая лавка с религиозной атрибутикой, ведическими продуктами, индийской одеждой, сувенирами и прочими мелочами.
Налево от входа – вегетарианское кафе. Здесь звучат ритмичные весёлые мелодии. Гостей в зале немало. Они не шумят, а тихо обсуждают свои дела или работают за ноутбуками и едят.
В меню кафе традиционная вегетарианская индийская кухня, но, как уточнила на кассе улыбчивая женщина с бинди (точкой) на лбу, кухня ведическая, то есть не острая и в меру сбалансированная. Всё готовится на пару, всё свежее и ароматное. О каждом блюде рассказывают подробно, чтобы у гостя не осталось сомнений и вопросов. Тут хочется купить на обед всё, но тебя предупреждают, что столько и не съесть. Ещё здесь на заказ делают торты, которые пользуются большой популярностью.
Обед из четырёх блюд: томатный крем-суп, палак панир, бурфи, травяной чай.
Стоимость: 360 рублей.
• Крем-суп. Неострый тёплый сладковатый суп из томатов, домашнего сыра с пряностями и имбирём.
• Палак панир. Тушёное рагу из шпината, домашнего сыра типа адыгейского и специй.
• Бурфи. Молочный десерт, на вид как гигантская конфета «Коровка», по вкусу – сгущённое молоко. Чай наливают бесплатно.
Трапезная при монастыре (адрес: ул. Петровка, 28)
Трапезная при Высоко-Петровском монастыре находится в старинном здании, построенном ещё Петром I. Вокруг неё некоторые постройки монастыря напоминают руины, идёт бесконечная реставрация – чувствуешь себя как в Средневековье.
Вся трапезная по периметру расписана образами святых. С потолка на гостей смотрит Иисус. Слева от входа на стене нарисован групповой портрет императора Николая II с семьёй, справа стоит пианино (на нём можно играть, но раньше этого никто не делал).
В меню есть мясо, рыба, салаты, гарниры, компоты, выпечка (в пост ассортимент меняется). Всё свежее и вкусное – голодным не уйдёт никто.
В трапезной сидят и кушают молча, как подобает. После еды почти все гости крестятся перед иконой Божьей Матери.
Обед из четырёх блюд: рыбная запеканка с рисом, салат из свёклы с орехами, пирог с творогом, компот. Стоимость: 300 рублей.
• Рыбная запеканка. Она приготовлена из трески с яичной прослойкой внутри. Рис рассыпчатый, к нему предлагают подливку. Порция большая.
• Салат. Свёкла, сметана, орехи – вкусно и полезно.
• Пирог и компот. Тёплый пирожок с настоящим творогом. К нему наливают напиток из сухофруктов.
Ресторан на крыше синагоги (адрес: ул. Большая Бронная, 6)
Ресторан «Иерусалим» расположился на крыше синагоги. Перед входом в зал есть маленький уголок, где лежат религиозные книги, кипы (головные уборы) и под стеклом два раритетных серебряных тфилина – элементы молитвенного костюма (на фото). Сам зал делится на две зоны: открытую – на свежем воздухе, с искусственными пальмами, и крытую – под стеклянным куполом, с искусственным камином.
Прекрасный вид на центр столицы открывается из обеих зон. Во внутренней также звучит еврейская музыка, то заунывная, то такая весёлая и залихватская, что ноги под столом не могут успокоиться.
Здесь предлагают традиционные блюда еврейской и азербайджанской кухонь: рыба, хумус, фалафель, форшмак, люля-кебаб и шашлык из баранины.
Обед из трёх блюд: бульон с еврейскими пельменями, хоягушт, финиково-банановый шейк. Стоимость: 1020 рублей.
• Бульон с еврейскими пельменями. Лёгкий бульон с зеленью и пельменями из курино-говяжьего фарша.
• Хоягушт. Запечённый омлет с курицей, помидорами и каштанами, обложенный вокруг длинным рассыпчатым рисом.
• Фруктовый шейк. Приторно-сладкий холодный напиток из фиников, бананов и ледяной крошки.