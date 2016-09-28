В одном из ирландских баров в британском Ноттингеме, The Raglan Road, установили писсуар с портретом Дональда Трампа. Владельцы бара уверяют, что сделали это для развлечения, но в заведении уже значительно увеличилось количество посетителей, которые приходят туда именно ради того, чтобы пописать на Трампа. Менеджер паба Пиппа Харпер рассказала Metro, почему такой "чести" удостоился именно кандидат в президенты от Республиканской партии, и чьи ещё портреты могут появиться на писсуарах.

По-вашему, этого заслуживает Трамп?

Я видел много картинок в Интернете, на которых у Трампа был открытый рот и мне они показались забавными. Он же постоянно орёт. И в наш бар часто приходят туристы со всего мира, поэтому это очень узнаваемое лицо.

Что вы хотели этим достичь?

Дать гостям туалета в нашем заведении цель и создать свою фишку.

Раньше у вас была другая фото Трампа в туалете. Что с ней стряслось?

Она была распечатана на бумаге, её порвали. Видимо, кому-то надо было вытереть руки.

Как к такому писсуару относятся посетители?

Мы получили кучу комментариев в Сети. Я бы сказал, что нашу идею одобрили около 70% пользователей Интернета. Вполне возможно, что его сторонников мы обидели.

Как думаете, интересуют ли ваших посетителей политические взгляды Трампа?

Не думаю. Но мне кажется, что то, что мы сделали, - это хороший повод посмеяться.

Собираетесь ли вы повесить фото каких-нибудь еще противоречивых фигур в своем туалете?

Да, мы как раз подумываем о Ким Чен Ыне, он же сегодня считается главным злодеем современности.

Что дальше?

Мы устроим грандиозную вечеринку, если Трамп победит на выборах, и как следует повеселимся. Я повторю, что у нас не было никаких политических мотивов, и ни с кем из посетителей проблем не возникало.

Дмитрий Беляев