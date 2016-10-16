В матче 10-го тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" в Екатеринбурге одержал победу над местным "Уралом" со счётом 2:0.

Счёт в матче на 22-й минуте отрыл полузащитник "Зенита" Олег Шатов, который воспользовался передачей Жулиано и поразил ворота своего бывшего клуба. Напомним, что Шатов родился в Свердловской области и провёл в составе "Урала" более 100 матчей.

Окончательный итог встречи установил вышедший на замену Артур Юсупов. Полузащитник на 89-й минуте точным ударом замкнул красивую комбинацию сине-бело-голубых.

После этой победы "Зенит" поднялся на второе месте в премьер-лиге, сравнявшись с лидером чемпионата "Спартаком" по очкам, но уступая москвичам по дополнительным показателям.

В следующем туре "Зенит" 24 октября дома примет "Оренбург".