Мetro предлагает очередную фотоподборку "Мой кот может так!". Петербуржцы не устают рассказывать о своих пушистых (и не очень) питомцах. Котики жителей северной столицы обожают спать, лазать по крышам и деревьям, прыгать по столам и полкам и даже играть в шахматы.

Историй и фото, которые приходят в редакцию Metro-Петербург, несметное количество. Рассказывать о кошках, котятах и котиках их хозяева могут бесконечно и с искренней любовью.

Вот лишь некоторые истории из жизни петербургских котов.

"Нашу кошку зовут Мика (а по паспорту Микаэлла). Я взяла её на рынке у бабули, которая пристраивала бездомных котят. С самого детства приучила её гулять, поэтому она с удовольствием гуляет как летом в лесу и у озера, так и зимой в парке. Как и все кошачьи, обожает коробки и пакеты. Любимый хозяин у нее - мой муж. Бежит к нему на ручки как только он ляжет на диван и лежит в немыслимых позах", - рассказали хозяева Мики.

"Меня зовут Катя, а моего "шерстяного друга" - Ника (шотландская прямоухая (скоттиш-страйт)). Ей 8 месяцев, она растет очень любознательным и подвижным котенком, в моем доме не осталось места, где бы не побывал ее любопытный носик", - сообщает Екатерина.

Но рекорд по "мимимишности" побил кот Кузя (на первом фото).

"Наш кот Кузя ведёт активный образ жизни, но самое любимое занятие - это качаться на коне!", - поведала о своем пушистике Короткова Надежда.

Если и вам есть что рассказать и показать о своем котике, пишите нам в редакцию по адресу: konkurs@metronews.ru (для Петербурга).

Предыдущая подборка фото на конкурс "Мой кот может так!" ЗДЕСЬ.