Фотоконкурс продолжается, мы с удовольствием узнаем о талантах петербургских котов. А их немало - кто-то умеет играть в шахматы, кто-то бегать по стенам, а кто-то просто спать в умильной позе.

Фото котиков петербуржцы подкрепляют искренними и добрыми историями о домашних любимцах.

"Наш Диша (по паспорту он - Генрих Дель Ирис), всеобщий любимец. Он очень любит высоту. И старается как можно выше куда-нибудь забраться, чтобы сверху наблюдать за происходящим. Сегодня этот верхолаз контролирует всех, сидя под потолком, на торце двери", - пишет Ольга Адамова.

"Любимое занятие у кота Викентия - устроиться незаметно под одеялом со своей кошкой и как следует храпануть, пока хозяйка собирается на работу", - рассказывает Наталья.

"Кошка Ириска с детства любит залезть повыше. Спит часто в позах, которые кажутся неудобными. Она очень веселая, игривая, разговорчивая", - пишет Светлана Степанова.

Присылайте свои фото и истории на конкурс "Мой кот может так!". Адрес (для Петербурга): konkurs@metronews.ru

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