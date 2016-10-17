В Невском районе Петербурга в понедельник, 17 октября, из-за бесхозного предмета перекрыли целый участок улицы. Напомним, что подобные случаи последнее время регулярно происходили в торговых центрах или на станциях метро. Теперь для проверки был оцеплен участок на улице Бабушкина.

- В конце улицы Бабушкина на остановке подозрительный пакет. Всё перекрыто, трамваи стоят. Актуально на 11-30, - сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" очевидцы.

Движение трамваев в районе перекрёстка Бабушкина с Рабфаковской улицей было временно ограничено.

- Трамваи простаивали на данном участке почти час - с 10.55 до 11.50, затем движение было возобновлено, - рассказали Metro в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Как показала проверка, опасных предметов в забытом чемодане не было.