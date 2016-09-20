Днем 20 сентября в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург" появились фото со спасателями, которые убирали снаряд в специальную ёмкость возле здания Российского государственного гидрометеорологического университета.

- На Малоохтинском у Гидромета что-то нашли. Увезли на экспертизу. А эвакуированные преподаватели забыли выключить чайник, - подписали фото в паблике соцсети.

Как уточнили Metro в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, 20 сентября там проходил первый этап двухдневной тренировки спасателей.

- Отрабатывались действия при обнаружении снаряда времён Великой Отечественной войны, а также действия при пожаре, - уточнили Мetro в МЧС. - Также в ходе тренировки эвакуировали преподавателей и учащихся, о чём оговаривались с ними заранее. Двоих студентов эвакуировали через окно - это не статисты, а учащиеся вуза. Пар из окна, это, конечно же, не "забытый чайник", а театральный дым.

По легенде учений, во время проведения земельных работ возле здания университета на Малоохтинском проспекте обнаружили снаряды времён ВОВ. Территорию оцепили, на место вызвали взрывотехников. На время проведения работ по вывозу снаряда студентов и преподавателей университета эвакуировали в безопасное место.

Когда снаряд вывезли, оказалось, согласно легенде, что в одной из аудиторий загорелся оставленный кем-то в суматохе эвакуации и не выключенный из электросети прибор. К университету прибыли пожарные. Им предстояло не только ликвидировать условный очаг возгорания, но и пробраться сквозь дымовую завесу не сумевших самостоятельно покинуть здание людей. Отрезанных от путей эвакуации студентов спасали через окна по автоматическим пожарным лестницам, а также при помощи «куба жизни» и спасательных веревок.

Второй этап учений пройдёт 21 октября. Действия развернутся в общежитии для студентов РГГМУ на проспекте Большевиков. Учения будут проходить в вечернее время, когда практически все студенты будут уже дома. Кстати, многие из них – иностранцы. По легенде, в одной из комнат произойдет пожар. Заложниками едкого дыма станут жильцы верхних этажей. Эвакуировать их придется не только по маршевой лестнице, но также с помощью пожарных автолестниц и спасательных веревок через оконные проемы.

В ходе второго этапа учений из здания общежития эвакуируют около четырехсот человек.