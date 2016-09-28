Новый еврейский общинный центр открылся в жилом здании прямо напротив входа в вуз. В доме под синагогу арендовали двухэтажное помещение.

– Работа над воплощением этого проекта в жизнь заняла несколько лет, – рассказал Metro руководитель центра раввин Шимон Краснодомский. – В МГИМО есть еврейский клуб и есть много ребят нашей национальности, которые нуждаются в познании своей культуры, традиций, образа жизни. В синагоге у них будет такая возможность. Здесь же, на первом этаже помещения, мы открываем кошерное кафе, и те ребята, которые кушают кошерно или хотят это попробовать, смогут на перемене заходить к нам: кафе будет открыто во время учёбы.

По словам раввина, приходить сюда могут все.

– Кафе будет работать не только для евреев и не только для студентов, а также для всех людей, которые живут рядом или просто проходят мимо.

А специально для евреев на втором этаже, в синагоге, расположился учебный класс.

– В нём будут проводить занятия по изучению наших традиций и их истории, – рассказал Шимон Краснодомский.

И это не всё, что ждёт прихожан новой синагоги.

– Большая часть наших замыслов реализована, но, конечно, есть ещё много идей, над которыми предстоит потрудиться, – подытожил Краснодомский.