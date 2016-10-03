Голливудская актриса Линдси Лохан попала в больницу в Турции. Девушка едва не лишилась пальца на левой руке. Об этом в понедельник сообщает Life.ru.

Инцидент произошёл во время отдыха на яхте. Звезда решила самостоятельно поднять якорь, но запуталась в цепи и упала в воду. В результате актриса получила серьёзную травму – у неё оторвало часть фаланги пальца на левой руке.

В шоковом состоянии Лохан доставили в турецкую больницу, там ей пришлось перенести операцию. Судя по комментарию звезды, который она оставила на своей странице в Instagram, оторванную часть конечности пришили обратно.

– Я чуть не потеряла палец из-за якоря яхты. Точнее, половину моего пальца. Слава Богу, что мы нашли его. Я только что перенесла операцию. Это так больно, – подписала Линдси Лохан видео с перевязанным пальцем.