В пригороде Дамаска в городе Хан-эш-Шейхе всего за сутки около трёх тысяч боевиков добровольно сложили оружие и отправились со своими семьями на автобусах в провинцию Идлиб. Об этом в среду сообщает "Интерфакс".

Таким образом, боевики поддержали режим прекращения боевых действий.

– После долгих и мучительных переговоров было достигнуто соглашение о присоединении боевиков к режиму прекращения боевых действий. Переговоры проходили очень напряженно, потребовалось много и моральных усилий, — рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии полковник Алексей Лещенко.

По информации Минобороны, боевики сдали властям более 500 единиц стрелкового оружия, снайперские винтовки и десятки 120-миллиметровых миномётов. В городе сохранились цеха по производству оружия и склады, которые использовали боевики.

На сегодняшний день в Хан-эш-Шейхе разрушено большинство зданий, а на улицах остаётся большое количество неразорвавшихся боеприпасов (некоторые из них сапёры взрывают прямо на месте).

Несмотря на это, мирные жители, покинувшие Хан-эш-Шейх четыре года назад, возвращаются домой. Вместе с правительственными войсками им предстоит восстановить инфраструктуру города и свои дома.