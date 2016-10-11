В выходные члены Революционного коммунистического союза молодёжи повесили у Музея истории ГУЛАГа чучело Александра Солженицына с «приветом от красной молодёжи». Авторы послания обвиняют писателя и музей, как его последователя, во вранье в творчестве и предательстве.

– Это как бы акт суицида Солженицына, аллюзия на поступок Иуды, потому что Александр Исаич предал страну, которая его взрастила, – заявил Metro активист РКСМ Сергей Мирошниченко. – Он был антисемитом и националистом, а таким не место в школьной программе. Из неё убирают Толстого, но включают Библию и Солженицына. Мы против него в школьной программе.

В музее, наоборот, считают, что его творчество нужно

изучать в школах.

– Их действие – мрак и средневековье, надеюсь, полиция примет меры, – уверен директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. – Здесь, с одной стороны, проблема воспитания, а с другой – образования, это сигнал для нового министра. Нужно интегрировать Солженицына в систему образования, чтобы не было плоского восприятия истории.

Вдова писателя, возглавляющая фонд его имени, также видит проблему в неправильной подаче истории детям.

– Виновны не дети, которые повесили чучело, а большие дяди, которые стоят за ними. Они их вдохновители и настоящие предатели родины. Террористы ведь тоже иногда детей посылают на карательные операции... – считает Наталья Дмитриевна. – Надо понять, почему создалась такая ситуация в стране и сколько поколений будет таких, которые считают, что история нам не нужна.

КПРФ вообще открестилась от «комсомольцев» из РКСМ.

– Причём здесь мы и эта организация? – удивился пресс-атташе Александр Ющенко.