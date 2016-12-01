Туризм на Кубе идёт полным размахом. Пока Карибские острова благодаря погоде, тёплым водам и весёлой атмосфере являются любимым направлением отдыха для многих людей со всего света, именно Куба доказывает, что она самое популярное туристическое место в регионе.

Денежные инвестиции идут через море и воздух. Туризм находится на пике, но дополнительные застройки лишают Кубу шарма 50-х и 60-х годов прошлого века, который первоначально притягивал множество людей в страну.

— Я приехал из-за того, что отношения между Кубой и США становятся очень близкими, и я хочу увидеть аутентичность Кубы перед тем, как США сотрёт её, — рассказал Metro 35-летний Габриэль Торрес.

Венесуэлец Торрес прибыл на Кубу в пятницу сразу после того, как было объявлено о смерти Фиделя Кастро. Во время прибытия он решил ничего не делать в первую ночь из-за неопределённости в сложившейся обстановке.

— Если быть честным, как турист я осознаю, что мне повезло быть здесь в такой момент. Это повлияло на меня, так как то, ради чего я планировал посетить Кубу, — музыкальные места и традиционные бары, как "Тропикана", закрыты или работают, но без музыки, — сказал Торрес, добавив, что город кажется ему немного "потухшим".

Торрес решил посетить мероприятия, организованные на Площади Революции в память о Фиделе Кастро, но в последний момент изменил свои планы и отправился в курортный город Варадеро, чтобы насладиться пляжем. Сэм, который прибыл на Кубу из Англии в прошлый понедельник, поступил так же.

— Мы решили никуда не выбираться в ту ночь, а на следующий день в городе не было ни музыки, ни напитков, — сказал 27-летний британец.

Сэм тоже решил остаться подольше в районе Варадеро, чтобы отдохнуть на пляже. После этого он вернулся в Гавану, чтобы посетить прощание с Фиделем Кастро на Площади Революции.

— Конечно, это повлияло на наш отдых, так как культура, музыка, ром исчезли, но в то же время это исторический момент, и мы здесь, — рассказал Сэм Metro.

Маркос Гатика между тем прибыл на Кубу три дня назад. Его отпуск был запланирован задолго до смерти лидера революции. Он тоже чувствует влияние национальной потери, но получает удовольствие от отпуска. Как турист он волновался об общественном транспорте, особенно между Площадью Революции и дорогой в город Сантьяго-де-Куба, которая претерпела некоторые изменения с момента смерти Кастро.

— Есть некоторые места, куда нельзя попасть. Мы не знаем, что может случиться завтра с дорогами, а люди выглядят немного растроенными, — сказал аргентинский турист.

Правительство Кубы объявило девять дней национального траура, которые завершатся в воскресенье. Некоторые туристы хотят после этого хоть немного насладиться кубинской традиционной атмосферой и развлечениями. Среди них Дорота и Камил из Польши, которые планировали свой отпуск на Карибских островах два месяца назад.

— Мы планировали это путешествие, так как Куба далеко от нашего дома. Мы прибыли вчера, — сказала Дорота.

— Мы расписали весь отдых на две недели, постараемся следовать этому плану. Мы будем в Гаване несколько дней, а после отправимся в Сьенфуэгос, далее в Тринидад и наконец на несколько дней в Варадеро, — объяснил Камил.

Оба сказали, что хотели бы почувствовать атмосферу кубинской фиесты, а также послушать музыку сальсы на улицах.

— Но так складывается история, — добавила Дорота.

Пара ещё не решила, стоит ли им посещать Площадь Революции, чтобы почтить память Фиделя Кастро.

Оригинальный текст: Давид Кордеро