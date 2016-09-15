Пока многие пользователи соцсетей бурно обсуждают решение Роскомнадзора о блокировке Pornhub и Youporn, компания Aviasales решила продемонстрировать солидарность с закрытыми ресурсами, а заодно повеселить своих пользователей. Для этого туристический сервис решил запустить свой собственный шуточный ресурс, который повторяет дизайн порносайта.

Все туры на странице сопровождаются соответствующими описаниями, которые можно встретить под порнороликами. В частности, создатели ресурса предлагают пользователям съездить на "Дикую оргию на пляже Симферополя" или же насладиться тем, как "Обрезанный поц теребит свой тфилин в Тель-Авиве". Проходя по ссылке, пользователи оказываются на странице поиска авиабилетов по соответствующим направлениям.

Как рассказал Metro пиар-директор туристического сервиса Янис Дзенис, они никогда не упускают возможности привлечь аудиторию с помощью актуальных информационных поводов.

-Мы часто делаем отдельные спецпроекты под горячие информационные поводы. Закрытие Pornhub тоже один из таких поводов сделать для нас что-то развесёленькое. Так что мы и раньше такое делали, но вот теперь руки дошли и до святого (Смеясь). Это, конечно же, также и дружеский жест в пользу коллег, которые испытывают сложности в работе в России. Но, само собой, у нас есть и другие акции, которые не такие весёлые как "Оргии на крымском пляже", но для человек путешествующего, а не только ищущего билеты одной рукой, они гораздо ценнее, - заявил он

Напомним, что 14 сентября Роскомнадзор по решению суда внёс в реестр запрещенных сайтов на территории России глобальные версии PornHub и YouPorn — одни из крупнейших бесплатных ресурсов с порнографией.