Внутренний двор здания на Крымском Валу ремонтировали четыре месяца. За это время территорию, которая долгое время была закрыта для горожан, привели в порядок. Отреставрировали мраморный фонтан, построили амфитеатр, высадили новые деревья, установили необычную мебель. Столы и скамейки со стороны больше похожи на крашеные бетонные конструкции, но на самом деле они мягкие, из полипропилена.

– Эту мебель предложили архитекторы компании Speech. Она модульная, можно собирать по-разному, – рассказала Metro директор «Фонда поддержки Государственной Третьяковской галереи» Оксана Бондаренко. – По своему настроению эта мебель совпадает с работами конструктивистов, которые хранятся в коллекции музея

Войти во двор можно со стороны Крымской набережной и из самой галереи.

– Дворик является хабом, промежуточной зоной между музеем и городом, – добавила Оксана. – Это своего рода вступительное слово.

Сейчас здесь идут последние подготовительные работы, но уже в субботу двор будет закончен и официально представлен столичной публике. Днём во дворе пройдут детская программа и дискуссия о дворовой субкультуре, а вечером состоится живой концерт – всё это будет пробой пера перед следующим годом. На этом мероприятия во дворе закончатся до весны, к следующему сезону для нового пространства подготовят насыщенную культурную программу.

На зиму двор закроется, но выход из галереи на набережную обещали не перекрывать, как минимум до окончания выставки Ивана Айвазовского.