Новак Джокович в стартовом матче итогового турнира АТР в Лондоне обыграл австралийца Доминика Тима в трёх сетах. Встреча завершилась со счетом 6:7 (10:12), 6:0, 6:2 в пользу серба. Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты.

Помимо Джоковича и Тима, в первой группе сыграют канадец Милош Раонич и француз Гаэль Монфис.

В другом квартете выступают швейцарец Стэн Вавринка, японец Кей Нисикори, хорват Марин Чилич и первая "ракетка" мира британец Энди Маррей.

Призовой фонд итогового турнира ATP составляет 7 500 000 долларов.

Напомним, что Джокович является пятикратным победителем Итогового турнира (2008, 2012-2015), который также принято называть неофициальным чемпионатом мира.