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Статистика: 20 мест, где чаще всего эвакуируют машины в Петербурге

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Яндекс собрал статистику - где чаще всего эвакуируют машины в Петербурге

Обновлено : Сегодня 10:16
- Опубликовано : Сегодня 10:05

Яндекс проанализировал, где в Петербурге чаще всего эвакуировали машины. Выборка хоть и условная, но весьма конкретная. Названы 20 мест по всему городу, которые чаще других в связи с эвакуацией авто отмечали пользователи Яндекс.Карт и Яндекс.Навигатора.

Обычно в сети автомобилисты пишут небольшие текстовые послания тем, кто рискует остаться без автомобиля. Выглядят предупреждения о работе эвакуатора примерно так:  «Орудует банда эвакуаторщиков. Будьте внимательны» или просто «Эвакуаторы!».

- В Петербурге за год с 1 августа 2015 по 31 июля 2016 водители оставили более 10 тысяч подобных меток. По ним можно узнать, откуда в городе чаще эвакуируют машины, - рассказали Metro аналитики Яндекса.

Исследователи выбрали наиболее крупные скопления разговорчиков об эвакуации и для каждого из них посчитали число дней, в которые появлялись такие сообщения.

В результате получился список мест, где оставлять машину наиболее рискованно: в него попали Московский вокзал и окрестности, музеи и достопримечательности, деловые и административные центры, а также больницы.

Примечательно, что активность эвакуаторщиков зависит от дня недели. В выходные дни эвакуаторы работают меньше. Однако в двух местах — на улице Марата и возле парка Героев-Пожарных — активность эвакуаторов возрастает именно в выходные.

яндекс

Фото:

20 мест, где чаще всего работают эвакуаторы в Санкт-Петербурге:

Улица Звёздная вблизи одноимённого метро и ЖК «Звезда»
Пересечение Ленинского проспекта и бульвара Новаторов
Перекрёсток Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай возле ТРК «Лондон Молл» и «Леруа Мерлен»
Проспект Энгельса возле станции метро «Проспект Просвещения»
Казанская площадь
Инженерная улица и площадь Искусств перед Русским музеем
Комендантский проспект возле одноимённой станции метро
Адмиралтейский проспект и улица Якубовича рядом с Исаакиевским собором
Площадь и проспект Стачек возле станции метро «Нарвская» и дворца Культуры
Лиговский проспект перед ТЦ «Галерея»
Ново-Манежный сквер
Улицы Марата и Стремянная вблизи станции метро «Маяковская»
Гражданский проспект вблизи ТК «Академичеcкий»
Пулковское шоссе возле ТРК «Лето»
Пересечение улицы Марата и Свечного переулка
Перекрёсток проспекта Славы и Бухарестской улицы рядом с парком Героев-Пожарных
2-я и 3-я Советские улицы на пересечении с Дегтярной улицей
Проспект Луначарского перед клинической больницей № 122 им. Л.Г. Соколова
Пересечение улиц Марата и Социалистической – рядом с бывшей фабрикой Крупской
Тульская улица вблизи администрации Ленобласти и Николаевского госпиталя

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