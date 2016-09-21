Статистика: 20 мест, где чаще всего эвакуируют машины в Петербурге

Яндекс проанализировал, где в Петербурге чаще всего эвакуировали машины. Выборка хоть и условная, но весьма конкретная. Названы 20 мест по всему городу, которые чаще других в связи с эвакуацией авто отмечали пользователи Яндекс.Карт и Яндекс.Навигатора.

Обычно в сети автомобилисты пишут небольшие текстовые послания тем, кто рискует остаться без автомобиля. Выглядят предупреждения о работе эвакуатора примерно так: «Орудует банда эвакуаторщиков. Будьте внимательны» или просто «Эвакуаторы!».

- В Петербурге за год с 1 августа 2015 по 31 июля 2016 водители оставили более 10 тысяч подобных меток. По ним можно узнать, откуда в городе чаще эвакуируют машины, - рассказали Metro аналитики Яндекса.

Исследователи выбрали наиболее крупные скопления разговорчиков об эвакуации и для каждого из них посчитали число дней, в которые появлялись такие сообщения.

В результате получился список мест, где оставлять машину наиболее рискованно: в него попали Московский вокзал и окрестности, музеи и достопримечательности, деловые и административные центры, а также больницы.

Примечательно, что активность эвакуаторщиков зависит от дня недели. В выходные дни эвакуаторы работают меньше. Однако в двух местах — на улице Марата и возле парка Героев-Пожарных — активность эвакуаторов возрастает именно в выходные.