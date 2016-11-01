Пользователи социальных активно обсуждают появившийся в информационном пространстве пост, который якобы написала дочь актёра Михаила Ефремова. Согласно выложенным скриншотам, девочка опубликовала сообщение о том, что ищет друга, сопроводив его кратким описанием своих интересов и характера.

Как сообщает "Экспресс газета", в посте девушки, который, как предполагается принадлежит ей, она признаётся в нетрадиционной сексуальной ориентации, раздвоении личности, атеистических взглядах и ряде других вещей.

"Я Мявс; 15 лет; внутренне — 24. Первый пик — я. Ищу друга для общения, погуляшек и чокнутых идей, тян-кун — без разницы. Пройдемся по ярлыкам. Я гендерфлюид (не ассоциирует себя ни с мужским, ни с женским полом — прим. ред.), лесбиянка (с девушкой), Весы (если важно), Гюго с перекосом в Максима (если важно), феминистка, атеист, ролевик, адовый слэшер, личинка художника и интроверт, днями сидящий в своей берлоге. Мультифандомщик, немного анимушник. Люблю сладкий чай и мармеладки", — написала она, уточнив, что страдает от раздвоения личности, глюков, высокого интеллекта и нестабильной самооценки.

Интернет сообщество просто не могло проигнорировать подобный пост и тут же появилось множество шуток и комментариев по поводу данного сообщения. В частности, некоторые пользователи решили спародировать девочку.

"Ищу настоящего друга для крепкой мужской дружбы, погуляшек на утесах, совместных убийств и чокнутых идей, каннибал-серийный убийца - без разницы. Пройдемся по ярлыкам. Я эмпат, Весы (если важно), Достоевский с перекосом в Роба (если важно), собачник, виктим, атеист, социофоб, специальный агент ФБР, личинка начинающего убийцы и интроверт, днями сидящий в своей берлоге. Кроуфордофоб, немного сочувствую женщинам. Люблю обмазываться кровью, когда мне вспарывают живот, и всяких зверушек", - передразнили девушку в сообществе "какого дьявола ты здесь шумишь" в "Вконтакте".

В целом же в Сети люди разделились в оценках поста. Пока одни посчитали подобные сообщения бредом и заявили о наличии проблем в развитии девочки, другие отметили, что это может быть обыкновенной попыткой привлечь к себе внимание родителей или же рядовым поступком нормального подростка в период переходного возраста.