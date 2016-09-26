На Сенной площади вчера проходил снос незаконно установленных ларьков. На первом этапе были ликвидированы лишь несколько торговых объектов, которые легче всего поддаются «зачистке» - в основном, автолавки. Но это только начало - к зиме на площади не останется никакой торговли.

Руководит работами Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ), подведомственный Комитету имущественных отношений.

- По результатам проверки, проведенной Государственной инспекцией по контролю использования объектов недвижимости и Комитетом имущественных отношений Петербурга было установлено, что более 60 торговых объектов, включая павильоны над выходами станций метро, используются незаконно и подлежат демонтажу, - рассказали в пресс-службе комитета.

При этом многие из них простояли на площади более десяти лет! Тем не менее, никаких эксцессов при проведении работ по демонтажу не было. Хотя операцию по сносу проводили под пристальным вниманием бойцов ОМОНа.