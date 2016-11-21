Сенная площадь должна преобразиться. Как и за счет какого финансирования - эти вопросы решались на совещании в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Концепция благоустройства площади пока находится в разработке. Один из возможных вариантов - с Сенной должны исчезнуть парковочные места, остановка трамвая может быть перенесена в центр площади, напротив метро "Спасская". Планируется увеличить площадь озеленения. Такой проект предложили представители движения "Красивый Петербург".

Как сообщают СМИ, ООО «Газпром» рассматривало возможность включения благоустройства Сенной площади в свою благотворительную программу по благоустройству улиц.

Metro уже рассказывало о том, как будет выглядеть Сенная площадь к ЧМ-2018. По сообщению властей, работы на площади выполнены на 90 процентов. Уже уложено около 4 тысяч кв. метров плиточного мощения, установлены цветочные кадки-великаны, в которых высажены порядка 200 елочек. Также посажены 300 кустов кизильника и заменены шесть лип на месте утраченных. Еще у пяти лип обработаны раны. Администрация района направила на Сенную рабочих, которые занимались очисткой фасадов.