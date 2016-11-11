Конкурс "Мой кот может так!" продолжается. В редакцию Metro-Петербург приходит множество писем с фотографиями забавных, милых и ленивых котиков. Читатели Metro рассказывают истории о пушистых питомцах и хвастаются талантами своих любимцев.

"6 лет назад под лобовым стеклом я обнаружила записку "у вас под капотом котенок". Бедный малыш залез греться. Отмывали долго от масла и дорожной грязи. Маленький черный комочек долго прятался по углам квартиры, вылезал только поесть, видимо, уличная жизнь научила его бояться людей. 6 лет спустя ему стало мало двух стульев", - рассказала Екатерина.

"В мае 2012 года мы взяли месячного котенка в приюте "Потеряшка" и назвали его Захаром. Все эти годы Захар не устает радовать нас своими фокусами. Он умеет и любит плавать в ванной, лазать по шкафам, медитировать перед хозяйской едой, обожает смотреть на нас вверх ногами или повернув голову набок. Друзья, берите животных в приюте. Они приносят море счастья, радости позитива. Мы ни разу не пожалели о своем поступке, хотя на то момент у нас уже жили дома 2 кошки и собака. Просто он так просился домой, что мы не смогли пройти мимо. А Захар до сих пор так благодарен нам за то, что мы его взяли домой, что до сих пор лижет нас с утра до вечера без устали. Такой вот благодарный кот-лизун", - пишет Ирина Николаева.

"Нашего кота зовут Космос. Он получил такое имя, так как однажды совершил полет с 9 этажа, но не утратил оптимизма и с прежним любопытством смотрит в будущее! В свободное от сна и еды время Кос любит побегать по квартире, а также побатониться на солнышке и притворяться гусеницей! Мой Космос очень хорош собой!", - с любовью пишет о своем котике Галина Коршунова.

Если и вам есть что рассказать о домашнем любимце, пишите по адресу: konkurs@metronews.ru (для жителей Петербурга).

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