Ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов решил на себе опробовать технологию "консервирования" молодости. Он хочет зафиксировать свой возраст на уровне 55 лет.



– Первый этап – подготовительный, будет осуществлена эксфузия костного мозга, – рассказывает учёный Metro. – Толстой иголкой пробьют косточку, из которой аккуратно достанут часть костного мозга. В таких случаях, чтобы у человека не было неприятных ощущений, и чтобы он лежал неподвижно, ему делают общий наркоз. Процедура длится примерно час. Потом костный мозг собирают в криопробирки, и по специальному протоколу замораживают, а эритроциты возвращают человеку, чтобы не было анемии. Наконец, криопробирки с замороженным костным мозгом помещают в криобанк.

По словам Карнаухова, в мире подобные процедуры используются для лечения онкологических заболеваний. При этом, как правило, пациентам пересаживают костный мозг близких родственников. В этом будет одно из главных отличий эксперимента российского учёного, который собирается возвращать себе порции стволовых клеток собственного костного мозга каждые пять лет.



– Основные риски возникнут на первом этапе – будет общий наркоз, плюс есть вероятность занесения инфекции, – отмечает Карнаухов. – Известны случаи, когда люди ходили зубы пломбировать и умирали. Но риск минимален, поскольку технология отработанная. Сейчас трансплантация костного мозга применяется повсеместно в качестве антираковой терапии. Новизна нашего эксперимента в новой цели – то, что мы намерены затормозить процессы старения.



Стволовые клетки костного мозга будут возвращаться внутривенно:



– Это совершенно простая процедура. Некоторая нетривиальность состоит в подборе специального метода разморозки костного мозга, который обеспечит сохранность клеточных мембран. А когда стволовые клетки уже попадут в организм, они сами найдут костный мозг, приживутся там, и начнут делиться, снабжая нас молодыми клетками с меньшим количеством генетических ошибок. Благодаря этому улучшится самочувствие, произойдёт омоложение органов и тканей.

Учёный рассчитывает на результат уже после первой инъекции.



– Я уже сейчас седой, почти лысый и старый – мне чуть меньше 55 лет, – рассказывает Алексей Валерьевич. – Конечно, сказать, что таким образом я смогу вернуться к 20-30-летнему состоянию, нельзя. Технология сможет только затормозить процесс старения. Вот я заморожу свои "55-летние" клетки, и когда мне будет 70 лет по паспорту, я буду всё ещё 55-летним в биологическом смысле. Если вы поместили в криобанк свой костный мозг в 30 лет, то в 50 лет сможете вернуться в свой 30-летний возраст. Это, конечно, грубо, но примерно так. Впрочем, 55 лет – это, по-моему, всё же лучше, чем 90 лет. Это не омоложение, это, скорее, технология фиксации возраста. Это можно сравнить с депозитом в банке. Своего рода "проценты здоровья", которые вы будете получать длительное время со своего "клеточного вклада" в криобанке.

Пока о вечной молодости говорить рано:

– Цель – чтобы все были молодыми и здоровыми. До тех пор, пока не кончатся ваши пробирки в нашем криобанке. Речь идёт о новом стиле жизни. Мы перестанем стареть, останемся молодыми, но полного бессмертия пока не будет – стволовые клетки всё равно будут исчерпываться.